Tournoi de Futsal 2023 Gymnase Châteauneuf-de-Galaure, 1 décembre 2023, Châteauneuf-de-Galaure.

Châteauneuf-de-Galaure,Drôme

Les recettes seront reversées directement au Téléthon.Restauration rapide sur place. Inscription préalable souhaitée..

2023-12-01 18:00:00 fin : 2023-12-01 00:00:00. .

Gymnase

Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



All proceeds will go directly to the Telethon. Prior registration required.

Toda la recaudación se destinará directamente al Telemaratón. Se requiere inscripción previa.

Die Einnahmen werden direkt an den Telethon gespendet.Schnellrestauration vor Ort. Vorherige Anmeldung erwünscht.

