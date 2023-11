3ème journée des interclubs nationaux de badminton à Orléans Gymnase Chardon Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

3ème journée des interclubs nationaux de badminton à Orléans

Samedi 4 novembre, 13h30
Gymnase Chardon

Entrée libre et gratuite

Ne manquez pas l'occasion d'encourager nos équipes locales lors de la 3ème journée des interclubs nationaux de badminton !

Nous vous invitons à nous rejoindre le samedi 4 novembre 2023, à partir de 13h30, au Gymnase Georges Chardon, situé au 15 Place Georges Chardon à Orléans. L’entrée est gratuite. Pour plus d’informations et pour suivre les résultats de la journée, rendez-vous sur notre site web : www.cltobadminton.fr. Nous comptons sur votre présence en grand nombre pour encourager nos équipes vers la victoire. Votre soutien est essentiel. Venez nombreux ! Gymnase Chardon 1 rue des roses 45100 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « http://www.cltobadminton.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

