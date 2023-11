Marché de Noël Gymnase Cathy Fleury, Fosses Fosses, 2 décembre 2023, Fosses.

Marché de Noël 2 et 3 décembre Gymnase Cathy Fleury, Fosses Entrée libre

Un marché de Noël au chaud et au sec, pour trouver les indispensables pour vos fêtes de fin d’année : à boire et à manger, à donner, à partager; pour décorer et faire la fête…

Et sur place: restauration, musique, danse, ateliers divers, animaux de la ferme, séances de contes, etc.

Gymnase Cathy Fleury, Fosses Rue du Grand-Tremblay, 95470 Fosses Fosses 95470 Val-d’Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T11:00:00+01:00 – 2023-12-02T22:00:00+01:00

2023-12-03T11:00:00+01:00 – 2023-12-03T18:00:00+01:00

