Forum des associations à Fosses Gymnase Cathy Fleury, Fosses Fosses Catégories d’Évènement: Fosses

Val-d'Oise Forum des associations à Fosses Gymnase Cathy Fleury, Fosses Fosses, 9 septembre 2023, Fosses. Forum des associations à Fosses Samedi 9 septembre, 10h00 Gymnase Cathy Fleury, Fosses Entrée libre, gratuit Le traditionnel forum des associations aura lieu le samedi 9 septembre 2023 de 10h à 17h au gymnase Cathy Fleury. L’occasion parfaite pour découvrir les associations de la ville et de s’inscrire ou se réinscrire à différents sports et loisirs. Gymnase Cathy Fleury, Fosses Rue du Grand-Tremblay, 95470 Fosses Fosses 95470 Val-d’Oise Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T10:00:00+02:00 – 2023-09-09T17:00:00+02:00

2023-09-09T10:00:00+02:00 – 2023-09-09T17:00:00+02:00 association bénévolat Détails Catégories d’Évènement: Fosses, Val-d'Oise Autres Lieu Gymnase Cathy Fleury, Fosses Adresse Rue du Grand-Tremblay, 95470 Fosses Ville Fosses Departement Val-d'Oise Age max 99 Lieu Ville Gymnase Cathy Fleury, Fosses Fosses

Gymnase Cathy Fleury, Fosses Fosses Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fosses/