Téléthon Gymnase Buzancy, 9 décembre 2023, Buzancy.

Buzancy,Ardennes

9 décembre 2023 de 10h à 16h au Gymnase de Buzancy Téléthon Entrée 5€ (gratuit -5ans) Au programme : – Fitness – Sophrologie – Handisports – Parcours équilibre Séniors – Boxe – Sports collectifs enfants Tous les bénéfices seront reversés à l’AFM Téléthon Organisé par : Les Sportives de la Samaritaine.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Gymnase

Buzancy 08240 Ardennes Grand Est



december 9, 2023 from 10am to 4pm at the Gymnase de Buzancy Telethon Admission 5? (free for -5 year olds) On the program: – Fitness – Sophrology – Handisports – Senior balance course – Boxing – Children’s team sports All profits will be donated to the AFM Telethon Organized by : Les Sportives de la Samaritaine

9 de diciembre de 2023 de las 10h a las 16h en el Gymnase de Buzancy Téléthon Entrada 5? (gratuita para los menores de 5 años) En el programa: – Fitness – Sofrología – Handisports – Curso de equilibrio senior – Boxeo – Deportes de equipo infantiles Todos los beneficios serán donados al Téléthon de la AFM Organizado por : Les Sportives de la Samaritaine

9. Dezember 2023 von 10 bis 16 Uhr im Gymnase de Buzancy Téléthon Eintritt 5? (kostenlos für Kinder unter 5 Jahren) Programm: – Fitness – Sophrologie – Behindertensport – Gleichgewichtsparcours für Senioren – Boxen – Mannschaftssportarten für Kinder Alle Einnahmen gehen an den AFM Téléthon Organisiert von : Les Sportives de la Samaritaine (Die Sportlerinnen von Samaritaine)

Mise à jour le 2023-11-23 par Ardennes Tourisme