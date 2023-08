FORUM des associations Gymnase Bretteville-sur-Laize, 9 septembre 2023, Bretteville-sur-Laize.

Bretteville-sur-Laize,Calvados

FORUM des associations au gymnase de Bretteville-sur-Laize. Inauguration à 11h, verre de l’amitié à 11h30..

2023-09-09 10:00:00 fin : 2023-09-09 18:00:00. .

Gymnase

Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie



FORUM for associations at the Bretteville-sur-Laize gymnasium. Inauguration at 11am, welcome drink at 11:30am.

FORO de asociaciones en el gimnasio de Bretteville-sur-Laize. Inauguración a las 11h, copa de bienvenida a las 11h30.

FORUM der Vereine in der Sporthalle von Bretteville-sur-Laize. Eröffnung um 11 Uhr, Umtrunk um 11.30 Uhr.

