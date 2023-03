Tournoi de futsal masculin 5 VS 5 Gymnase Brassens Lormont Catégories d’Évènement: Gironde

Tournoi de futsal masculin 5 VS 5 Gymnase Brassens, 10 avril 2023, Lormont. Tournoi de futsal masculin 5 VS 5 Lundi 10 avril, 13h00 Gymnase Brassens Gratuit sur inscription Tournoi organisé pour les 11-15 ans ↓ Programme du festival Cultures urbaines 2023 Gymnase Brassens Rue Henri Dunant 33310 Lormont Lormont 33310 Génicart Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/servicejeunesselormont/ »}] [{« data »: {« author »: « Ville de Lormont », « cache_age »: 86400, « description »: « Du 1 au 16 avril 2023 », « type »: « rich », « title »: « Festival cultures urbaines », « thumbnail_url »: « https://p.calameoassets.com/230314160638-882562b4a153dad7644af669f5732c72/p1.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/books/003437377a1d5933bf480 », « thumbnail_height »: 1597, « author_url »: « https://www.calameo.com/accounts/3437377 », « thumbnail_width »: 1133, « html »: « « , « provider_name »: « calameo.com »}, « link »: « https://www.calameo.com/read/003437377a1d5933bf480 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-10T13:00:00+02:00 – 2023-04-10T21:00:00+02:00

2023-04-10T13:00:00+02:00 – 2023-04-10T21:00:00+02:00 Futsal Festival cultures urbaines Adobe Stock

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Lormont Autres Lieu Gymnase Brassens Adresse Rue Henri Dunant 33310 Lormont Ville Lormont Departement Gironde Age min 11 Age max 15 Lieu Ville Gymnase Brassens Lormont

