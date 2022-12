Ateliers seniors: Basket santé Gymnase Bertrand ANDRIEUX

Ateliers seniors: Basket santé Gymnase Bertrand ANDRIEUX, 5 janvier 2023

Basket bien être

Le Guichet Atout Seniors vous propose un cycle de 10 séances de Basket bien être les jeudis après midi de 16h à 17h 05/01, 12/01, 19/01, 26/01, 02/02, 09/02, 16/02.

Gymnase Bertrand ANDRIEUX 13 rue des sports Basket bien être Le Guichet Atout Seniors vous propose un cycle de 10 séances de Basket bien être les jeudis après midi de 16h à 17h 05/01, 12/01, 19/01, 26/01, 02/02, 09/02, 16/02. Le Basket bien être permet de ralentir les effets du vieillissement cérébral et physiologique, et de conserver son autonomie. Il permet de travailler, sa posture, son équilibre, son endurance, sa mémoire, sa concentration sa souplesse, sa mobilité articulaire…et bien autre bienfaits encore. L’éducatrice sportive adapte les exercices aux capacités de chacun afin que tout le monde puisse profiter d’un moment de détente et de convivialité. Renseignement et inscription Guichet Atout Seniors- CCAS 18 place du Languedoc 05 61 15 22 26 Horaires De 16h à 17h Détails sur le lieu: Gymnase Bertrand ANDRIEUX 13 rue des sports

Gymnase Bertrand ANDRIEUX
Adresse 13 rue des sports

