Concert de l’Académie Musicale Gymnase, 18 août 2023, Bénouville.

Bénouville,Calvados

Chaque été , venez prendre du plaisir à écouter et découvrir des chefs d’œuvre de la musique et de l’opéra..

2023-08-18 à 20:30:00 ; fin : 2023-08-18 22:00:00. .

Gymnase Rue du Grand Clos

Bénouville 14970 Calvados Normandie



Every summer, come and enjoy listening to and discovering masterpieces of music and opera.

Cada verano, venga a disfrutar escuchando y descubriendo obras maestras de la música y la ópera.

Jeden Sommer können Sie Meisterwerke der Musik und der Oper genießen und entdecken.

Mise à jour le 2023-05-23 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité