Week-end gonflé à Beauvoir-sur-Niort Gymnase Beauvoir-sur-Niort, 21 octobre 2023, Beauvoir-sur-Niort.

Beauvoir-sur-Niort,Deux-Sèvres

Week-end jeux à Beauvoir-sur-Niort ! Jeux géants en bois pour tous, pêche à la ligne, maquillage…

6€ la journée et 10€ le week-end !

De 18 mois à 12 ans.

Restauration et buvette sur place (pique-nique non autorisé).

Animation proposée par l’APE de Beauvoir-sur-Niort. Renseignement par SMS au 0637103494.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 19:00:00. .

Gymnase Rue Abel Brillault

Beauvoir-sur-Niort 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Games weekend in Beauvoir-sur-Niort! Giant wooden games for all, angling, face painting…

6? a day and 10? a weekend!

From 18 months to 12 years.

Catering and refreshments on site (picnics not permitted).

Organized by APE Beauvoir-sur-Niort. For further information, text 0637103494

¡Fin de semana de juegos en Beauvoir-sur-Niort! Juegos gigantes de madera para todos, pesca con caña, pintacaras…

¡6? al día y 10? el fin de semana!

De 18 meses a 12 años.

Catering y refrescos in situ (no se admiten picnics).

Organizado por la APE de Beauvoir-sur-Niort. Para más información, envíe un mensaje a 0637103494

Spielewochenende in Beauvoir-sur-Niort! Riesige Holzspiele für alle, Angeln, Schminken…

6? pro Tag und 10? am Wochenende!

Von 18 Monaten bis 12 Jahren.

Essen und Trinken vor Ort (Picknick nicht erlaubt).

Die Veranstaltung wird von der EV von Beauvoir-sur-Niort angeboten. Informationen per SMS an 0637103494

Mise à jour le 2023-10-02 par OT Niort Marais Poitevin