Tournoi de billard Gymnase Beauséjour Civray, 4 novembre 2023, Civray.

Civray,Vienne

Tournoi de district à l’échelle de l’ancienne région Poitou-Charentes. La journée du samedi est consacrée aux tournois individuels. Le dimanche, 16 équipes s’affronteront..

2023-11-04 fin : 2023-11-05 . .

Gymnase Beauséjour

Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine



District tournament for the former Poitou-Charentes region. Saturday is devoted to individual tournaments. On Sunday, 16 teams will compete.

Torneo de distrito de la antigua región de Poitou-Charentes. El sábado se dedicará a torneos individuales. El domingo competirán 16 equipos.

Bezirksturnier auf der Ebene der ehemaligen Region Poitou-Charentes. Der Samstag ist den Einzelturnieren gewidmet. Am Sonntag treten 16 Mannschaften gegeneinander an.

