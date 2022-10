Tournoi de volley Gymnase Beaulieu Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Tournoi de volley Gymnase Beaulieu, 1 décembre 2022, Rennes. Tournoi de volley Jeudi 1 décembre, 19h00 Gymnase Beaulieu

Inscriptions en ligne

Tournoi de volley 4X4 mixte Gymnase Beaulieu Gymnase de Beaulieu, campus de Beaulieu, Université de Rennes 1, 263 Av. Général Leclerc, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35703 Ille-et-Vilaine Bretagne

https://siuaps.univ-rennes.fr/les-installations-sportives Tournoi de volley 4X4 mixte – 2 gars et 2 filles

Inscriptions en ligne. Gratuit. Buvette et restauration sur place (prix réduits) 19h00-minuit, Gymnase C du SIUAPS et BLB à Beaulieu.

