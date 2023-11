Marché de Noël de Fleury-sur-Orne Gymnase Auguste Delaune Fleury-sur-Orne, 9 décembre 2023, Fleury-sur-Orne.

Fleury-sur-Orne,Calvados

Plongez dans l’atmosphère féerique de Noël avec le marché festif !

Nous avons prévu une journée remplie d’activités pour les petits et les grands.

Commencez votre journée par un délicieux petit-déjeuner au Tripes à la mode de Caen à 8h. Pour réserver votre place, contactez le 06 18 49 35 80 avant le 1er décembre. Le coût est de 10 euros par personne.

À 15h30, rejoignez-nous pour un spectacle de magie captivant présenté par Claude Perennon !

Enfin, à 18h, préparez-vous à être ébloui par notre feu d’artifice en compagnie d’un conte animé. Une fin en beauté pour une journée pleine de magie et de convivialité..

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 19:00:00. .

Gymnase Auguste Delaune Rue François Mitterrand

Fleury-sur-Orne 14123 Calvados Normandie



Immerse yourself in the magical atmosphere of Christmas with the festive market!

We’ve planned a day full of activities for young and old alike.

Start your day with a delicious breakfast at Le Tripes à la mode de Caen at 8am. To reserve your place, contact 06 18 49 35 80 before December 1. The cost is 10 euros per person.

At 3.30pm, join us for a captivating magic show presented by Claude Perennon!

Finally, at 6 p.m., prepare to be dazzled by our fireworks display, accompanied by an animated tale. A fitting end to a day full of magic and conviviality.

¡Sumérjase en el ambiente mágico de la Navidad con el mercado festivo!

Hemos preparado un día lleno de actividades para grandes y pequeños.

Comience el día con un delicioso desayuno en Le Tripes à la mode de Caen a las 8 de la mañana. Para reservar su plaza, póngase en contacto con el 06 18 49 35 80 antes del 1 de diciembre. El precio es de 10 euros por persona.

A las 15.30 h, asista a un cautivador espectáculo de magia presentado por Claude Perennon

Por último, a las 18:00, prepárese para deslumbrarse con nuestro espectáculo de fuegos artificiales, acompañado de una historia animada. Un broche de oro para un día lleno de magia y diversión.

Tauchen Sie mit dem festlichen Markt in die märchenhafte Atmosphäre der Weihnachtszeit ein!

Wir haben einen Tag voller Aktivitäten für Groß und Klein geplant.

Beginnen Sie Ihren Tag mit einem köstlichen Frühstück im Tripes à la mode de Caen um 8 Uhr. Um Ihren Platz zu reservieren, wenden Sie sich bis zum 1. Dezember an die Nummer 06 18 49 35 80. Die Kosten betragen 10 Euro pro Person.

Um 15:30 Uhr erleben Sie mit uns eine fesselnde Zaubershow, die von Claude Perennon präsentiert wird!

Bereiten Sie sich schließlich um 18 Uhr darauf vor, von unserem Feuerwerk in Begleitung eines animierten Märchens geblendet zu werden. Ein schöner Abschluss für einen Tag voller Magie und Geselligkeit.

