TOURNOI DES GRANDS DUCS ! – ROLLER HOCKEY Gymnase ASPTT Behonne, 23 septembre 2023, Behonne.

Behonne,Meuse

Le Tournoi des Grands Ducs !

Pour démarrer leur saison sportive sur les chapeaux de roue, les Ducs de Bar organisent leur premier tournoi de roller hockey.

Durant ces 2 jours, 6 équipes s’affronteront lors de 18 matchs, jusqu’à ce que des champions soient sacrés lors de la grande finale dimanche après-midi à 14h. Parmi les autres animations qui viendront pimenter le tournoi : un match « All Stars » le samedi à 20h (qui rassemblera les meilleurs joueurs du tournoi), un match de gala des P’tits Ducs le dimanche matin à 11h, l’équipe junior du club. Le dimanche midi, le Fou2Truck sera présent pour vous proposer ses succulents burger !

Entrée libre au public, buvette et petite restauration.. Tout public

Samedi 2023-09-23 fin : 2023-09-24 . 0 EUR.

Gymnase ASPTT Rue Georges Guynemer

Behonne 55000 Meuse Grand Est



The Grand Ducs Tournament!

To get their sporting season off to a flying start, the Ducs de Bar are organizing their first roller field hockey tournament.

Over the course of 2 days, 6 teams will compete in 18 matches, until champions are crowned in the grand final on Sunday afternoon at 2pm. Other events to spice up the tournament include an « All Stars » match on Saturday at 8pm (featuring the tournament’s top players), and a gala match by the club’s junior team, the P’tits Ducs, on Sunday morning at 11am. On Sunday lunchtime, the Fou2Truck will be on hand to serve up its succulent burgers!

Free admission to the public, refreshments and snacks.

Torneo de los Grandes Ducados

Para empezar con buen pie la temporada deportiva, los Ducs de Bar organizan su primer torneo de hockey sobre patines.

A lo largo de 2 días, 6 equipos se enfrentarán en 18 partidos, hasta coronar a los campeones en la gran final del domingo a las 2 de la tarde. Para animar el torneo, el sábado a las 20.00 horas se celebrará un partido « All Stars » (con los mejores jugadores del torneo) y el domingo a las 11.00 horas se celebrará un partido de gala del equipo juvenil del club, los P’tits Ducs. El domingo al mediodía, el Fou2Truck servirá sus deliciosas hamburguesas

Entrada gratuita para el público, refrescos y aperitivos.

Das Turnier der « Grands Ducs »!

Um ihre Sportsaison mit einem Paukenschlag zu beginnen, veranstalten die Ducs de Bar ihr erstes Rollhockeyturnier.

Während der zwei Tage werden 6 Mannschaften in 18 Spielen gegeneinander antreten, bis im großen Finale am Sonntagnachmittag um 14 Uhr die Champions gekürt werden. Zu den weiteren Veranstaltungen, die das Turnier würzen werden, gehören ein « All Stars »-Spiel am Samstag um 20 Uhr (bei dem die besten Spieler des Turniers antreten) und ein Gala-Spiel der P’tits Ducs am Sonntagmorgen um 11 Uhr, der Juniorenmannschaft des Vereins. Am Sonntagmittag wird der Fou2Truck vor Ort sein, um Ihnen seine köstlichen Burger anzubieten!

Freier Eintritt für die Öffentlichkeit, Erfrischungsstände und kleine Snacks.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT SUD MEUSE