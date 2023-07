Courses de l’Indien GYMNASE ANDRE GRESLE Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Courses de l’Indien GYMNASE ANDRE GRESLE Orléans, 15 octobre 2023, Orléans. Courses de l’Indien Dimanche 15 octobre, 08h00 GYMNASE ANDRE GRESLE Participation sur inscription Au programme : Un semi-marathon, qualificatif aux championnats de France (label régional FFA). Un 10km, qualificatif aux championnats de France (label régional FFA). Un 5km “Les Indiens”. Dans la cadre du 50e anniversaire de jumelage avec Wichita (Etats-Unis), seront également proposés: Maquillages indien pour les participants

Exposition sur le jumelage Orléans-Wichita Prix de la ville d’Orléans Evenement organisée par l’ASPTT Orléans GYMNASE ANDRE GRESLE PLACE ALBERT CAMUS 45100 ORLEANS Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.courses-de-lindien.asptt.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T08:00:00+02:00 – 2023-10-15T14:00:00+02:00

2023-10-15T08:00:00+02:00 – 2023-10-15T14:00:00+02:00 gratuit ASPTT Orléans Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu GYMNASE ANDRE GRESLE Adresse PLACE ALBERT CAMUS 45100 ORLEANS Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville GYMNASE ANDRE GRESLE Orléans

GYMNASE ANDRE GRESLE Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/