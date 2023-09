SPORTIVES Gymnase Alice Milliat L’Île-Saint-Denis, 16 septembre 2023, L'Île-Saint-Denis.

SPORTIVES Samedi 16 septembre, 17h00 Gymnase Alice Milliat L’adhésion à Pièces Montées (5€) n’est pas obligatoire mais sera appréciée. Chaussures confortables recommandées.

À l’approche des Jeux Olympiques, la Cie Pièces Montées et le club sportif Amunanti traitent en vers, en prose, en rires et en action de la place des femmes dans le sport en y associant une réflexion sur le handisport, l’agencement de l’espace public, le corps face à l’effort, la liberté et le plaisir du sport en général.

SPORTIVES met en scène un dialogue entre une éducatrice sportive et trois personnages de fiction : un poète amoureux des sportives, une mère célibataire cherchant à reprendre une pratique sportive trop longtemps délaissée et une marionnette géante en tenue de sport. Le long d’un parcours déambulatoire, ces personnages évoquent des grandes figures féminines de l’histoire du sport et invitent le public à découvrir des pratiques sportives, de façon ludique et bienveillante.

Gymnase Alice Milliat 24 Rue Arnold Géraux 93450 l'île-saint-denis L'Île-Saint-Denis 93450 Seine-Saint-Denis Île-de-France Le spectacle est déambulatoire. Son point de départ est le Gymnase Alice Milliat, 24 Rue Arnold Géraux, et son point d'

arrivée le stade Robert César, 59 Quai de la Marine, via la Cité Maurice Thorez et la Promenade des Impressionnistes. RER ST DENIS

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

