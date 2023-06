Célébrations Gymnase Alice Milliat L’Île-Saint-Denis, 24 juin 2023, L'Île-Saint-Denis.

Célébrations Samedi 24 juin, 19h00 Gymnase Alice Milliat

Célébrations réunira des enfants des écoles et conservatoires de la Seine-Saint-Denis et de Paris, deux-cent trente choristes amateurs, des musiciens et les chanteurs de l’Ensemble Sequenza 9.3. A cette occasion seront créées de nouvelles œuvres composées par Diana Soh et Laurent Durupt accompagnées par des improvisations du pianiste et compositeur Alexandros Markeas.

Lors de cette soirée, la jeunesse sera mise à l’honneur avec la création de la pièce Une île (variations) de Laurent Durupt chantée par deux cent enfants des écoles et conservatoires du département et les interprètes professionnels de l’Ensemble Sequenza 9.3.

Voyage musical et poétique autour de l’insularité, point d’orgue de notre résidence sur l’Île-Saint-Denis, cette pièce est composée sur un livret de Marcos Carames Blanco, enrichi de textes écrits par des enfants de l’école Jean Lurçat lors d’ateliers d’écriture menés par l’Ensemble Sequenza 9.3 en 2021-2022. Cette pièce sera mise en espace par Lionel Parlier et la comédienne Fatima Aibout, narratrice de la soirée, fera voyager le public d’une île à l’autre.

Gymnase Alice Milliat 24 rue Arnold Géraux, 93450 L’Île-Saint-Denis L’Île-Saint-Denis 93450 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5Kfm0mRmwNR7dSkLXFjReKGFPc_lXsl9xceTcb1cgbl_joA/viewform »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T19:00:00+02:00 – 2023-06-24T20:10:00+02:00

2023-06-24T19:00:00+02:00 – 2023-06-24T20:10:00+02:00

Polysémique