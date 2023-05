Atelier de préparation – Bal arrangé Gymnase Alexandre Lippmann, 23 juin 2023, Paris.

Atelier de préparation – Bal arrangé Vendredi 23 juin, 14h00 Gymnase Alexandre Lippmann

Les élèves de l’école Rostropovitch, le chorégraphe et danseur Johan Amselem et quatre musiciens de l’Orchestre de chambre de Paris vous entraînent dans la danse.

Participez à l’atelier de préparation de cet événement festif réunissant des centaines de personnes, en situation ou non de handicap.

Gymnase Alexandre Lippmann 36 rue Mstislav Rostropovitch Paris 75017

