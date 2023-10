Cet évènement est passé BASKET. AGENDA DU WEEK-END Gymnase Aldéric Chave Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues BASKET. AGENDA DU WEEK-END Gymnase Aldéric Chave Martigues, 14 octobre 2023, Martigues. BASKET. AGENDA DU WEEK-END 14 et 15 octobre Gymnase Aldéric Chave Entrée Libre LOCALISATION Gymnase Aldéric Chave 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06.08.01.81.96 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T11:00:00+02:00 – 2023-10-14T23:00:00+02:00

2023-10-15T09:00:00+02:00 – 2023-10-15T17:00:00+02:00 BASKET Programme des matchs Planning Match Officiel MSB Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Gymnase Aldéric Chave Adresse 13500 Martigues Ville Martigues Departement Bouches-du-Rhône Age min 1 Age max 99 Lieu Ville Gymnase Aldéric Chave Martigues latitude longitude 43.407542;5.056629

Gymnase Aldéric Chave Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/