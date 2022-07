Gym Zen

Gym Zen, 4 août 2022, . Gym Zen



2022-08-04 10:30:00 – 2022-08-04 11:30:00 EUR 10 10 Travail en profondeur sans brusquer son corps, on y exerce la fonctionnalité des muscles et des articulations.

Détente, relaxation à la fin du cours.

Tous publics, seniors.

