Dates : 28/10 et 04/11 Durée de l'atelier : 1h de 19h à 20h Nombre de places : 20 maximum Tarif : 5 €/pers Lydia vous donne rendez-vous pour des cours collectifs hebdomadaires qui consistent à améliorer l'endurance (cardio). Renforcement musculaire, cuisses / abdos / fessiers. Séances variées avec des méthodes actuelles. Vêtements de sport de rigueur, penser à apporter une bouteille d'eau, une serviette et un tapis de sol. Rendez-vous à l'accueil de la Maison Du Fromage 15 minutes avant le début de l'activité pour le paiement. Réservation par téléphone auprès de l'animatrice : 06 75 69 05 03 En dessous de 5 participants, l'atelier sera annulé. L'animatrice contactera les participants pour prévenir en cas d'annulation Réservation au restaurant : 03 89 77 45 55

