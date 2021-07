Paris Paris Plages Rives de Seine Paris Gym Suédoise Paris Plages Rives de Seine Paris Catégorie d’évènement: Paris

Gym Suédoise Paris Plages Rives de Seine, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 10 juillet au 22 août 2021 :

samedi de 11h à 12h

et lundi, mercredi de 19h à 20h

gratuit

Cet été, on se remet en forme à Paris Plages ! La pratique repose sur des séries d’exercices répétitifs, généralement sans le recours à du matériel. Le but est, comme beaucoup de pratiques sportives, de renforcer à la fois le système musculaire mais également cardiovasculaire du pratiquant. Cela peut également améliorer les capacités de souplesse, d’équilibre et de coordination. Cours d’une durée de 1h. Lundi : 19h

Mercredi : 19h

Samedi : 11h Rendez-vous au Pont de Sully TOUT PARIS PLAGES Animations -> Atelier / Cours Paris Plages Rives de Seine Pont de Sully Paris 75007

12 : Assemblée Nationale (248m) 12 : Solférino (341m)

Contact :Mairie de Paris 01.34.50.18.19

©Marc Verhille/Ville de Paris

