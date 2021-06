Bègles DOJO Bèglais Bègles, Gironde GYM STRETCHING DOJO Bèglais Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Cette activité permet une bonne préparation musculaire avant un effort et une récupération efficace. Mais aussi d’assouplir son corps (articulations, muscles, tendons), de rectifier les positions du corps et de se relaxer par des postures lentes, progressives, sans forcer pour ne pas se blesser. À la longue, la pratique de la gym stretching permet d’éloigner les douleurs chroniques, de corriger sa posture, se redresser et gagner en énergie et en concentration.

La gym stretching ne se résume pas à l’étirement des muscles avant ou après le sport. Il permet aussi d’améliorer sa souplesse au quotidien, son maintien et sa posture ! DOJO Bèglais Dojo bègles Bègles Terres Neuves Gironde

