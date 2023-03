GYM POUSSETTE Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault UNIQUE A MONTEPELLIER !

« GYM-POUSSETTE » en interieur, en exclusivité à L’Espace Akashik – les jeudis 12h-12h45, proposée par Ombeline Gavroy LA GYM-POUSSETTE, C’EST QUOI ?

La Gym-Poussette est une activité physique post-partum ‘baby-friendly’.

Adaptée et conçue pour les jeunes mamans dès le feu vert de la sage-femme, la Gym-poussette se pratique toute l’année en intérieur comme en extérieur.

Venue des pays nordiques, ce sport après-grossesse est très tendance depuis plusieurs années, et il arrive enfin à Montpellier !! POUR QUI ?

Les séances de Gym-Poussette s’adressent à toutes les jeunes mamans désireuses de prendre un temps pour elles pour retrouver la forme et renouer avec leur corps.

« GYM-POUSSETTE » en interieur, en exclusivité à L’Espace Akashik – les jeudis 12h-12h45, proposée par Ombeline Gavroy contact@armelleberaudy.fr +33 6 26 83 58 74 https://www.espace-akashik.com/ Montpellier

