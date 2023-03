Gym douce Salle de danse Stade Maurice Boyau, 17 avril 2023, Dax OT Grand Dax Dax.

Gym douce

Salle de danse Stade Maurice Boyau, 34 Boulevard des sports, Dax, Landes

2023-04-17 15:00:00 – 2023-04-17 16:00:00

Salle de danse Stade Maurice Boyau 34 Boulevard des sports

Dax

Landes

Dax

EUR 10 10 Le Pôle Sport Santé Bien être de l’U.S Dax Omnisports vous propose une activité physique ludique et varié pendant 3 semaines. Au programme gym douce, Taïso, marche nordique, stretching. Tous les lundis sauf jours fériés cours collectif qui propose des exercices cardio-vasculaire et du renforcement musculaire et postural. Sur inscription.

+33 6 34 89 02 38 Pôle Sport, Santé et Bien Etre

US DAX

dernière mise à jour : 2023-02-22 par OT Grand Dax