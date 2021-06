GYM DOUCE DOJO Bèglais, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Bègles.

GYM DOUCE

du jeudi 8 juillet au jeudi 29 juillet à DOJO Bèglais

### Gommez vite cette image un peu poussiéreuse que vous avez de la gym douce! La gym douce est accessible à tous, sans limite d’âge, et s’avère être une excellente alliée pour préserver sa forme. Cette discipline englobe le yoga, le Tai-Chi-Chuan, la méthode Pilates, le stretching postural, le QI Gong, le Feldenkrais, le Kinomichi, la méthode Alexander, la Gym holistique, la gym douce dans l’eau (aquacycling) ou encore le Wutao, entre autres. La gym douce fait travailler les différentes zones du corps, en sollicitant les muscles sans jamais leur demander d’efforts violents ! Cette discipline invite plutôt ses adeptes à prendre le temps de bien réaliser leurs mouvements, au sol, debout ou assis. Les postures sont variées et toujours à la portée de tous ! La gym douce permet aux pratiquants de reprendre contact avec leurs différents groupes musculaires, pour mieux les ressentir et les solliciter. En bref, on se fait du bien, mais toujours en douceur ! Cette discipline inspire également le calme et la concentration. Elle permet de « déconnecter » le temps d’une séance et d’en ressentir tous les bienfaits.

GRATUIT – Inscriptions sur place

DOJO Bèglais Dojo bègles Bègles



