La gym douce consiste à repenser la pratique du sport pour mettre en avant les besoins du corps. Une séance de gym douce va ainsi éviter d’agresser les articulations. C’est donc une pratique à intégrer à sa routine sportive hebdomadaire, notamment pour reposer sa musculature. **L’inscription au préalable est préférable.** _Cette animation CAP33 est accessible aux familles et aux personnes de plus de 15 ans._ **CONSIGNE POUR LA PRATIQUE :** * Utilisation de gel systématiquement pour accéder aux activités, * Une paire de chaussures propres et adaptées sera nécessaire pour la pratique des activités en salle. **Selon la météo, les activités sont susceptibles d’être annulées.**

La Maison Sport Santé de Bègles vous accompagne, en partenariat avec CAP33, sur des activités proposées pendant les vacances ! Complexe Langevin – Salle N°6 129 bis rue de lauriol – 33130 Bègles Terres Neuves Gironde

