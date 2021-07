Paris Gymanse Nakache Paris Gym douce : Aquilone Gymanse Nakache Paris Catégorie d’évènement: Paris

Gym douce : Aquilone Gymanse Nakache, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 11 juillet 2021

de 12h à 13h

Le dimanche 29 août 2021

de 12h à 13h

gratuit

Le sport revient en force, tout l’été, pour tous les Parisiens·nes. La Ville de Paris et ses associations partenaires vous proposent de nombreuses activités sur tout le territoire. Dans le 20ème arrondissement, l’association Aquilone vous propose une activité gym douce gratuite sans inscription préalable : le 11 juillet et le 29 août de 12h à 13h. Rendez-vous au gymnase Nakache. Événements -> Événement sportif Gymanse Nakache 4-12 Rue Denoyez Paris 75020

Contact :Aquilone https://laquiloneassociation.wordpress.com/ https://www.facebook.com/associationlaquilone Événements -> Événement sportif Sport

