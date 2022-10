« Gwerzioù Session » au Bar Le Ty Coz Morlaix Morlaix Catégories d’évènement: Finistre

Finistre Découverte des gwerzioù et de la langue bretonne pour les non-initiés. Dans cette endroit emblématique de Morlaix, le Ty Coz, « Annie Ebrel » vient chanter des gwerz (gwerzioù au pluriel en breton).

Le terme gwerz désigne un chant particulier au répertoire breton : c’est un récit chanté, une forme de complainte, de ballade, de mélopée…

Eva Guillorel en donne cette définition dans son ouvrage La complainte et la plainte : « Il s’agit de pièces longues qui décrivent des faits divers tragiques à caractère local, qui montrent un important souci du détail dans les situations décrites et qui rapportent généralement avec une grande fiabilité le souvenir de noms précis de lieux et de personnes». Dans le cadre du festival Tan Miz – Tout public cecile.tycoz@gmail.com +33 2 98 88 07 65 https://www.klt.bzh/actualit%C3%A9s-tan-miz-du-2022-23%C3%A8me-%C3%A9dition-764-383-0-0.html Place Alliende Bar Le Ty Coz Morlaix

