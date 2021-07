Guérande Guérande Guérande, Loire-Atlantique GWEN’QUIZZ Guérande Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

GWEN’QUIZZ Guérande, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Guérande. GWEN’QUIZZ 2021-07-21 18:00:00 – 2021-08-25 19:00:00 Départ de l’Office de tourisme 1 place du Marché-au-Bois

Guérande Loire-Atlantique A vous de jouer ! En famille, ou entre amis, découvrez les métamorphoses de Guérande au XIXème siècle, en relevant les défis donnés par les guides. contact@labaule-guerande.com +33 2 40 24 34 44 https://www.labaule-guerande.com/guerande.html A vous de jouer ! En famille, ou entre amis, découvrez les métamorphoses de Guérande au XIXème siècle, en relevant les défis donnés par les guides. dernière mise à jour : 2021-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Étiquettes évènement : Autres Lieu Guérande Adresse Départ de l'Office de tourisme 1 place du Marché-au-Bois Ville Guérande lieuville 47.32782#-2.42672