GWENNYN en Concert Plouguerneau, 2 juillet 2022, Plouguerneau.

GWENNYN en Concert Rue du Colombier Espace Armorica Plouguerneau

2022-07-02 – 2022-07-02 Rue du Colombier Espace Armorica

Plouguerneau 29880

Billets disponibles dans les différents Offices du Pays des Abers.

GWENNYN, Auteur-compositeur-interprète, uen voix, une énergie, une sensibilité, une figure de proue emblématique de la chanson bretonne vivante qu’elle sait adapter au monde dans un style flamboyant, moderne et pop-rock celtique !

Gwennyn met ainsi en avant la capacité de la Bretagne à se projeter, tout en s’inspirant de son riche répertoire traditionnel, pour faire vivre, construire, vibrer et prouver que l’artistique de notre région, par une recherche actuelle et moderne, peut évoluer et vivre par, avec et au milieu de ses ressources historiques, poétiques, musicales et identitaires pour faire de la « chanson bretonne d’aujourd’hui ». Son 7ème album IMMRAM vous embarquera dans son voyage celtique.

Gwennyn, une belle Bretonne, femme du monde, qui chante et vibre breton, et qui revêt pour la scène des tenues imaginées par le célèbre brodeur quimpérois Pascal Jaouen !

C’est aussi une présence teintée de beaucoup d’émotion qu’elle sait transmettre à son public par une proximité dans faille, n’hésitant pas à descendre de scène pour l’entrainer dans une danse effrénée sur un An dro ou une gavotte…, puis enchainant sur les traditionnels bretons avec « Son ar chistr » ou les gwerziou comme « An hini a garan ».

Gwennyn, sera entourée d’excellents musiciens, dont Patrice Marzin, le magique arrangeur de ses musiques, Kévin Camus, Manu Leroy, Yvon Molard et David Pasquet, qui, après ce rendez-vous à ne pas manquer, l’accompagneront aux « Francofolies » de La Rochelle, à la Coursive, le 16 juillet !

contact@espace-armorica.bzh +33 2 98 03 06 34 https://www.espace-armorica.fr/

Rue du Colombier Espace Armorica Plouguerneau

