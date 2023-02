GWENDOLINE + SYDNEY VALETTE LA CLEF – ST GERMAIN EN LAYE, 10 février 2023, ST GERMAIN EN LAYE.

GWENDOLINE + SYDNEY VALETTE LA CLEF – ST GERMAIN EN LAYE. Un spectacle à la date du 2023-02-10 à 20:30 (2023-02-10 au ). Tarif : 17.7 à 17.7 euros.

Gratuit pour les moins de 6 an(s) Un spleen abyssal, un nihilisme revendiqué, des textes scandés comme si leurs vies en dépendait, des instruments minimalistes mais abrasifs (guitare, basse, synthé, boîte à rythmes) : le groupe Gwendoline n’a décidément rien de la jeune héroïne du même nom, aux boucles blondes et au sourire naïf, dont certains d’entre nous suivaient les aventures à la fin des années 1980 dans un dessin animé japonais. Entre post-punk et cold-wave, ces 2 garçons originaires de l’ouest de la France (Rennes et Nantes) ont suffisamment d’autodérision et de second degré pour se sauver du désespoir. En résulte un 1er album sous haute tension, « Après C’est Gobelet ! », qui comprend notamment leurs percutants « Audi RTT » et « Voldebière ». A ne surtout pas rater en version live ! Tiraillé entre synth wave, techno et EBM, Sydney Valette est définitivement un artiste dont le live s’apprécie tant dans les clubs sombres que dans des formats concerts. Le showman cold rave au cœur trouble est en piste depuis déjà plus d’une décennie, quelque part entre la scène électro-goth et les raves en warehouse. Montées d’adrénaline et danses de l’oubli sont de rigueur face à la noirceur d’une voix métronomique à l’écho augmenté terrassé par une électro puissante aux relents de Crystal Castles. Une basse foudroyante et bouillante pour une vibration d’organes en forme de communion des sens Sydney Valette, Gwendoline Sydney Valette, Gwendoline

Votre billet est ici

LA CLEF – ST GERMAIN EN LAYE ST GERMAIN EN LAYE 46 rue de Mareil Yvelines

Gratuit pour les moins de 6 an(s)

Un spleen abyssal, un nihilisme revendiqué, des textes scandés comme si leurs vies en dépendait, des instruments minimalistes mais abrasifs (guitare, basse, synthé, boîte à rythmes) : le groupe Gwendoline n’a décidément rien de la jeune héroïne du même nom, aux boucles blondes et au sourire naïf, dont certains d’entre nous suivaient les aventures à la fin des années 1980 dans un dessin animé japonais. Entre post-punk et cold-wave, ces 2 garçons originaires de l’ouest de la France (Rennes et Nantes) ont suffisamment d’autodérision et de second degré pour se sauver du désespoir. En résulte un 1er album sous haute tension, « Après C’est Gobelet ! », qui comprend notamment leurs percutants « Audi RTT » et « Voldebière ». A ne surtout pas rater en version live !

Tiraillé entre synth wave, techno et EBM, Sydney Valette est définitivement un artiste dont le live s’apprécie tant dans les clubs sombres que dans des formats concerts. Le showman cold rave au cœur trouble est en piste depuis déjà plus d’une décennie, quelque part entre la scène électro-goth et les raves en warehouse. Montées d’adrénaline et danses de l’oubli sont de rigueur face à la noirceur d’une voix métronomique à l’écho augmenté terrassé par une électro puissante aux relents de Crystal Castles. Une basse foudroyante et bouillante pour une vibration d’organes en forme de communion des sens

.17.7 EUR17.7.

Votre billet est ici