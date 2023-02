GWENDOLINE + 1ere Partie LE PLAN, 11 février 2023, RIS ORANGIS.

GWENDOLINE + 1ere Partie LE PLAN. Un spectacle à la date du 2023-02-11 à 20:00 (2023-02-11 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

GRAND PARIS SUD REGIE LE PLAN (1-LR-22-03157/2-LR-22-02993 3-LR-22-02996) PRESENTE : ce concert. + Première partie: Vonfelt. Ouverture des portes à 19h30Début du concert à 20h30 Gwendoline, est un duo-antihéros de la scène indé rennaise. Loosers sensibles et grands blasés de la start up nation, Micka et Pierre façonnent leur propre style, une shlag wave sombre dans un chanté-parlé percutant et poétique avec pour source première d’inspiration les discussions de comptoir, en regardant celles & ceux qui les entourent. Entre textes fatalistes, autodérision, sarcasmes et amertume de la médiocrité du monde, leur cold-wave sincère est le symbole d’une jeunesse désenchantée et la bande-son parfaite pour manifester. En 2017, ils enregistrent un premier album en s’enfermant deux semaines pour tout composer d’une traite, en se nourrissant de leur environnement quotidien à Rennes, de nombreuses soirées passées au bar et des angoisses de notre époque. D’abord autoproduit sur Bandcamp, cet album « Après c’est Gobelet ! » est pressé dans la confidence en vinyle en juin 2020 sur un label underground espagnol, dont les stocks s’épuisent avant la fin de l’année et aujourd’hui introuvable en France.

LE PLAN RIS ORANGIS 1 AVENUE LOUIS ARAGON Essonne

