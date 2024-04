Gwen Soli & Monsieur G. le gueulard Nilvange, dimanche 14 avril 2024.

Gwen Soli & Monsieur G. le gueulard Nilvange Dimanche 14 avril, 17h00

Début : 2024-04-14 17:00

Fin : 2024-04-14 18:30

Gwen Soli & Monsieur G. proposent un concert intimiste d’une rare élégance, tour à tour tendre et plein d’espièglerie comme une délicatesse hors du temps à savourer. Avec malice et complicité, ils partagent tous deux un kaléidoscope de compositions originales. Parce qu’une femme n’est pas une mais mille, ils proposent une palette de la « féminitude » dans toute sa richesse et ses secrets. De sa voix tantôt douce, tantôt rauque, une femme se dévoile… un peu. La poésie est au rendez-vous, un brin coquin, parfois caustique, magnifiée par l’interprétation chaleureuse de Gwen.

Voix : Gwen Soli (Gwénaëlle Baudin)

Guitare : Daniel Gasquet

Oeil extérieur : Juliette Delfau

https://www.facebook.com/GwenSoli

le gueulard 14 rue Clemenceau 57240 Nilvange Nilvange 57240 Moselle