Gwen Rouger Anis Gras – le lieu de l’Autre, 3 juin 2023, Arcueil.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 23h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Performance toutes les 45 min.

Tente de chantier / Performance pianistique

Tente de chantier

Performance pianistique pour un unique spectateur.

Le spectateur ou la spectatrice est invité.e par la pianiste à « construire » et jouer une pièce pour piano à 4 mains.

Entrez dans le chantier de la résonance !

Devant un piano entièrement ouvert, vous allez vivre une expérience au plus proche du jeu instrumental.

De manière ludique et joyeuse, dans une écoute intense, les sons du piano et les rôles d’artiste et de spectateur se déconstruisent et se reconstruisent, tout comme la pièce en train d’être jouée.

Une rencontre intime et passionnante au cœur de la création, du jeu des résonances et de l’imaginaire partagé…

Production : ENTRE

Coproduction : soundinitiative

avec le soutien de la MMC – Maison de la musique contemporaine et Anis Gras – le lieu de l’Autre.

Évènement dans le cadre de Nuit blanche 2023, avec le soutien de la Métropole du Grand Paris, de la ville d’Arcueil et du réseau Actes if.

Anis Gras – le lieu de l’Autre 55 avenue Laplace 94110 Arcueil

Contact : http://lelieudelautre.com/evenement/nuit-blanche-2023/

