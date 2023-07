Atelier Nou Sé Gwadart Baie-Mahault Catégorie d’Évènement: Baie-Mahault Atelier Nou Sé Gwadart Baie-Mahault, 31 juillet 2023, Baie-Mahault. Atelier Nou Sé Lundi 31 juillet, 10h00 Gwadart Nou Sé est un atelier multidisciplinaire.

Chaque participant produit une œuvre individuelle qui, en étant assemblée en fin de production, crée une œuvre collective.

Les artistes abordés:

Jef Aerosol

JR

Jacques Villeglé Les techniques utilisées:

Pochoirs

Peinture à la bombe à eau Photographie / prise de vue Découpage

Collage

Tape art Gwadart 35 Rue Ferdinand Forest, Baie-Mahault 97122, Guadeloupe Baie-Mahault 97122 Guadeloupe 06 29 20 27 45 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T16:00:00+02:00 – 2023-07-31T22:00:00+02:00

2023-07-31T16:00:00+02:00 – 2023-07-31T22:00:00+02:00 ©Compagnie La Mangrove Détails Catégorie d’Évènement: Baie-Mahault Autres Lieu Gwadart Adresse 35 Rue Ferdinand Forest, Baie-Mahault 97122, Guadeloupe Ville Baie-Mahault Lieu Ville Gwadart Baie-Mahault

Gwadart Baie-Mahault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/baie-mahault/