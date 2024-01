Gvla + Vaurien + Machine God L’international Paris, dimanche 24 mars 2024.

Le dimanche 24 mars 2024

de 20h00 à 23h00

.Public adultes. gratuit sous condition

Banlieue rouge présente :

Un soirée Black Metal & Nerdoise

Gvla : Black Metal (Allemagne)

Duo Black Metal Allemand formé en 2019, avec deux albums a leur actif.

Vaurien : Street Black Metal (Paris)

MAGIE TROTTOIR

Machine God : Industrial Noise (Paris)

Batteries mécaniques écrasantes, basses sorties des entrailles des manifactorums des Mondes Forge, les chants des Technoprêtres viendrons vous punir.

L’International, 5/7 Rue Moret, 75011 Paris

PRIX LIBRE SUR PLACE

PRIX LIBRE AVEC MINIMUM EN LIGNE

M2 & M3

Chez nous, pas de racistes, de fascistes, de misogynes, d’homophobes et de transphobes. N’hésitez pas à venir voir quelqu’un de l’orga en cas de problème.

C’est pas non plus la peine de venir avec des t-shirt/pull/patchs de ton groupe nsbm favori, au mieux on y mettra du gaffer dessus, au pire tu rentres pas.

Contact : https://fb.me/e/50TRZxccx https://fb.me/e/50TRZxccx

