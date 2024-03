GV Givrée Course d’obstacles familiale Villefranche-de-Rouergue, dimanche 31 mars 2024.

Événement sportif de l’EPGV qui se tiendra au stade Henri Lagarde à Villefranche de Rouergue le 31 mars prochain à 14h « La GV Givrée ».

La GV Givrée est un parcours de 2km semée d’obstacles, non chronométrée, à effectuer le plus de fois possible. Seul, en famille ou en équipe. Déguisements fortement conseillés. C’est un concentré d’actions et de fun, pour tous où le défi est personnel et l’épreuve collective. Les bénéfices financeront les programmes sport santé EPGV

Tarifs individuels

. A partir de 12ans 12 €

. Moins de 12ans 6€ (Chaque enfant doit obligatoirement être accompagné d’un adulte) (limité à 150 enfants de moins de 12ans)

. Gratuit pour les enfants participants au grand défi vivez bougez (GDVB). Le bon GDVB, donné en classe, sera demandé lors de la récupération des bracelets. Sans celui-ci le paiement devra être effectué (6€).



Tarifs équipes

. A partir de 12 ans 10 €

. Moins de 12 ans 4€

. Gratuit pour les enfants participants au grand défi vivez bougez (GDVB). Le bon GDVB, donné en classe, sera demandé lors de la récupération des bracelets. Sans celui-ci le paiement devra être effectué (4€).

* (équipe = de 4 à 20 personnes)

Les inscriptions sur place sont Majorées de 2€ 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31

fin : 2024-03-31

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie amandine.salvan@comite-epgv.fr

