« 13, RUE DE LA TROUILLE » – CONTE MUSICAL Guzargues, 30 septembre 2023, Guzargues.

Guzargues,Hérault

Samedi 30 septembre 2023, la compagnie Arthéma nous fait visiter le « 13 rue de la Trouille », une étrange adresse qui abrite d’inquiétants voisins..

2023-09-30 17:00:00 fin : 2023-09-30 17:50:00. .

Guzargues 34820 Hérault Occitanie



On Saturday, September 30, 2023, the Arthéma company takes us on a tour of « 13 rue de la Trouille », a strange address housing some worrying neighbors.

El sábado 30 de septiembre de 2023, la compañía Arthéma nos lleva a visitar el « 13 rue de la Trouille », una extraña dirección que alberga a unos vecinos inquietantes.

Am Samstag, den 30. September 2023, führt uns das Unternehmen Arthéma in die « 13 rue de la Trouille », eine seltsame Adresse, die beunruhigende Nachbarn beherbergt.

