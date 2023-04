DEGUSTEZ SUD – DÉGUSTATION DE VINS, 5 avril 2023, Guzargues.

DEGUSTEZ SUD vous propose son programme du mois d’Avril 2023

Dégustez Sud vous propose 4 soirées dégustations: Vins des Côtes du Roussillon (élevage en Amphores) et Coteaux du Languedoc .

La réservation est obligatoire, la soirée est limitée à 12 personnes.

L’adresse exacte à Guzargues vous sera communiquée après réservation..

2023-04-05 à ; fin : 2023-04-05 . .

Guzargues 34820 Hérault Occitanie



DEGUSTEZ SUD offers you its program for April 2023

Dégustez Sud offers you 4 wine tasting evenings: Côtes du Roussillon wines (aged in Amphoras) and Coteaux du Languedoc.

Reservation is mandatory, the evening is limited to 12 people.

The exact address in Guzargues will be communicated to you after reservation.

DEGUSTEZ SUD le ofrece su programa para abril de 2023

Dégustez Sud propone 4 veladas de degustación de vinos: Côtes du Roussillon (envejecidos en ánforas) y Coteaux du Languedoc.

La reserva es obligatoria, la velada está limitada a 12 personas.

La dirección exacta en Guzargues le será comunicada tras la reserva.

DEGUSTEZ SUD bietet Ihnen sein Programm für den Monat April 2023 an

Dégustez Sud bietet Ihnen 4 Verkostungsabende an: Weine der Côtes du Roussillon (Ausbau in Amphoren) und Coteaux du Languedoc.

Die Reservierung ist obligatorisch, die Teilnehmerzahl ist auf 12 Personen begrenzt.

Die genaue Adresse in Guzargues wird Ihnen nach der Reservierung mitgeteilt.

Mise à jour le 2023-04-03 par OT DU GRAND PIC ST LOUP