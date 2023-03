Trouver mes premiers clients SQY CUB Guyancourt Catégories d’Évènement: Guyancourt

Trouver mes premiers clients SQY CUB, 21 mars 2023 10:00, Guyancourt. Suivez les 9 étapes préconisées par Laure Olivié, formatrice en création d’entreprise, pour organiser votre stratégie de prospection et décrocher vos premiers contrats ! Mardi 21 mars, 10h00 1

Nombre de places limité ! Atelier destiné aux prestataires de services Animé par Laure Olivié – OFC Création d'entreprise SQY CUB 3 avenue du centre Guyancourt 78280

