Comment trouver ses premiers clients ? C'est le premier gros challenge d'une jeune entrepreneure. Vous avez créé votre micro entreprise, et maintenant ?

Vous avez créé votre micro entreprise, et maintenant ? Participez à l’atelier Activer mon réseaux pour trouver mes premiers clients, animé par Laure OLIVIE, formatrice en création d’entreprise. Mardi 31 janvier de 10 h à 12 h

Gratuit. Contact : 06 95 66 18 18,

contact@ofc-creation-entreprise.fr

