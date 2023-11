L’Inizio LA FERME DE BEL EBAT – GFERM, 30 mars 2024, GUYANCOURT.

L’Inizio LA FERME DE BEL EBAT – GFERM. Un spectacle à la date du 2024-03-30 à 20:30 (2024-03-30 au ). Tarif : 25.3 à 25.3 euros.

THEATRE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (L-R-21-1595/L-R-21-2706 /L-R-21-3211) présente ce spectacle L’IniZioDanse contemporaineDurée : 1hDans cette pièce au titre inspiré par une œuvre de Michel-Ange, Amine Boussa entrelace passé et présent, héritage de l’humanisme et danse hip-hop. Une fresque vivante, tout en énergie et subtilité, brute et ciselée.S’inspirant de la Genèse peinte par Michel-Ange sur le plafond de la chapelle Sixtine à Rome, L’iniZio (« le commencement », en italien) compose une œuvre entre réflexion sur la condition humaine et jubilation du corps dansant. Dans ce récit de la création, les corps s’éveillent à la danse et à la vie. Mais comment être soi-même au sein du groupe et réinventer le vivre ensemble ? Sur fond du Miserere d’Allegri mêlé à des sonorités électro, L’IniZio invite cinq danseurs issus du hip-hop, de la danse contemporaine et de la capoeira dont les singularités nourrissent des tableaux qui rappellent des peintures italiennes. Une magnifique galerie de portraits, un concentré d’humanité.En partenariat avec Scènes 2 Guyancourt – La Ferme de Bel ébatChorégraphie Amine BoussaAvec Jeanne Azoulay, Damien Bourletsis, Amine Boussa, John Martinage, Agnès SalesLumières Nicolas TallecMusique Romain SerreRegard complice Farid Berki Amine Boussa Amine Boussa

Votre billet est ici

LA FERME DE BEL EBAT – GFERM GUYANCOURT 1 place de Bel Ebat Yvelines

25.3

EUR25.3.

Votre billet est ici