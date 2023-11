Ann O’Ara LA BATTERIE – GRANDE SALLE, 19 mars 2024, GUYANCOURT.

Ann O’Ara LA BATTERIE – GRANDE SALLE. Un spectacle à la date du 2024-03-19 à 20:30 (2024-03-19 au ). Tarif : 25.3 à 25.3 euros.

THEATRE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (L-R-21-1595/L-R-21-2706 /L-R-21-3211) présente ce spectacle Ann O’aroJazz/BluesDurée : 1h15S’il est des artistes à découvrir absolument sur scène, la chanteuse Ann O’aro en fait partie. Révélation de la nouvelle scène musicale de la Réunion, Ann O’aro envoûte par la puissance de son maloya proche d’un blues écorché.Accompagnée de deux musiciens, Teddy Doris au trombone et Bino Waro aux percussions, Ann O’aro chante ses textes, au rythme des pulsations lancinantes d’un maloya – genre musical emblématique de l’Océan Indien – réinventé, où se mêlent des sonorités séga, zouk, balkaniques, jazz… De sa voix chaude, cette véritable poétesse créole nous dit ses états d’âme. Son chant engagé et enflammé vient du fond du cœur, évoquant sans détour les tabous familiaux et insulaires, dans un style unique, à la fois caressant et cassant, rythmé, viscéral.Ann O’aro aime tout ce qui touche au mouvement du corps, des rythmes et de la voix. Plus jeune, elle ne cessait de courir, elle s’est même essayée aux arts martiaux en plus de sa pratique de la musique. C’est finalement en revenant dans sa région natale, après quelques années passées au Canada et en Métropole, qu’elle trouve sa voie et sa voix dans un maloya singulier. Mêlant musique, chant et danse, cet art traditionnel tire ses origines des esclaves venus d’Afrique de l’Est ou de Madagascar. Hommage aux ancêtres, complainte, puis vecteur de revendications politiques, il devient chez Ann O’aro un chant de courage et d’émancipation.En partenariat avec Scènes 2 Guyancourt – La BatterieAvec Ann O’Aro chant, Teddy Doris trombone et chant, Bino Waro percussions et chant ANN O’ARO ANN O’ARO

Votre billet est ici

LA BATTERIE – GRANDE SALLE GUYANCOURT 1, Rue de la Redoute Yvelines

25.3

EUR25.3.

