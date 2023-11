Ce qu’on Entend dans l’Enfer, le Purgatoire, le Paradis – Guyancourt LA BATTERIE – GRANDE SALLE, 12 mars 2024, GUYANCOURT.

Ce qu’on Entend dans l’Enfer, le Purgatoire, le Paradis – Guyancourt LA BATTERIE – GRANDE SALLE. Un spectacle à la date du 2024-03-12 à 20:30 (2024-03-12 au ). Tarif : 25.3 à 25.3 euros.

THEATRE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (L-R-21-1595/L-R-21-2706 /L-R-21-3211) présente ce spectacle Ce qu’on entend dans l’enfer, le purgatoire, le paradisMusique classiqueDurée : 1h10Pianiste curieuse et engagée dans la (re)découverte du répertoire féminin, Célia Oneto Bensaid explore le cycle dantesque de la compositrice romantique Marie Jaëll. Une grande fresque exaltante !César Franck, Gabriel Fauré ou Camille Saint-Saëns… Le talent de Marie Jaëll, compositrice visionnaire et grande pianiste, est reconnu par ses pairs. Amie proche de Franz Liszt, dont elle sera la secrétaire à la fin de sa vie, elle tombe hélas dans l’oubli au tournant du XXe siècle. La pianiste virtuose Célia Oneto Bensaid s’empare avec fougue et générosité des 18 Pièces pour piano d’après la lecture de Dante, chef-d’œuvre dont la durée (plus d’une heure de musique), comme les exigences techniques, constituent de véritables défis pour son interprète et témoignent de la sophistication de l’écriture de Marie Jaëll. Ce triptyque fascinant inspiré de La Divine Comédie de Dante, passant d’une explosion d’images terrifiantes (L’Enfer) à un sentiment de plénitude (Le Paradis), est restitué de manière extrêmement vive par une brillante interprète.En partenariat avec Scènes 2 Guyancourt – La Batterie Musique Marie JaëllAvec Célia Oneto Bensaid piano CELIA ONETO BENSAID CELIA ONETO BENSAID

LA BATTERIE – GRANDE SALLE GUYANCOURT 1, Rue de la Redoute Yvelines

