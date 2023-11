Nneka + Kolinga LA BATTERIE – GRANDE SALLE, 30 novembre 2023, GUYANCOURT.

Nneka + Kolinga LA BATTERIE – GRANDE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-11-30 à 20:30 (2023-11-30 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

La Batterie (1-1100114/2-1099582/3-1099583) présente : ce concert. Une soirée exceptionnelle réunissant deux des plus belles voix de la musique africaine actuelle ! Un héritage musical et culturel mêlé à un panel d’émotions, les deux chanteuses puisent dans leurs origines nigérienne et congolaise pour partager leurs histoires. La chanteuse nigéro-allemande Nneka célèbre l’annonce de sa première tournée européenne depuis 2016 ! Elle reprend enfin la route pour partager sa musique et son message avec ses fans. Son nouvel album, Love Supreme, est un disque d’introspection inspiré par l’existentialisme. Avec une grande sincérité, l’artiste y chante ses joies et ses douleurs sur des sonorités afrobeat, hip-hop, reggae, folk et soul qui ont fait sa renommée. Kolinga, Nneka Kolinga

Votre billet est ici

LA BATTERIE – GRANDE SALLE GUYANCOURT 1, Rue de la Redoute Yvelines

19.0

EUR19.0.

Votre billet est ici