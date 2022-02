Guy2Bezbar Post Tenebras Rock Genève Catégorie d’évènement: Genève

Guy2Bezbar Post Tenebras Rock, le samedi 22 octobre 2022, Genève.

Post Tenebras Rock, le samedi 22 octobre à 20:00

[Yuma Productions](http://www.yumaprod.com/) & [TCO Prod](https://www.tcoprod.eu/) & [PTR](https://ptrnet.ch/) présentent : Guy2Bezbar en concert !!! —————————————————————————————————————————————————– !!! LE CONCERT EST REPORTÉ AU 22 OCTOBRE 2022, LES BILLETS ACHETÉS POUR LA DATE DU 12 MARS 2022 RESTENT VALABLES !!! ### Guy2Bezbar [Youtube](https://youtu.be/hLDKEYAVWLA) [Instagram](https://www.instagram.com/guy2bezbarofficial/?hl=fr) [Spotify](https://open.spotify.com/artist/07h4CCFmlXkwx0g4PL5Uuh) Au commencement de l’histoire de Guy2Bezbar, il y a le foot. De quoi apprendre la discipline qu’il exporte ensuite en musique dans le 18ème arrondissement de Paris, car dans Guy2Bezbar, il y a évidemment Barbès. Sa musique entraînante claque sur le bitume comme peu d’autres avant elle. Le quartier emblématique du nord de la capitale tient enfin un rappeur à son image et Guy2Bezbar compte bien le prouver lors d’une tournée dans toute la France.

Entrée : 32.- / Prélocs : 30.- / Membres PTR : 24.-

Post Tenebras Rock, Place des Volontaires 4, 1204 Genève

