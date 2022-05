Guy2Bezbar, Junior Bvndo La Vapeur, 20 octobre 2022, Dijon.

Guy2Bezbar, Junior Bvndo

La Vapeur, le jeudi 20 octobre à 20:30

**Guy2Bezbar** (FR) « Coco Jojo » est le nom du premier album du rappeur parisien, Guy2Bezbar. Ce jeune homme de 24 ans est suffisamment mature pour brouiller les frontières entre réalité et fiction, et envisager ses différents morceaux comme des mondes en soit, sans limites, ni faux-semblant. Au sein de « Coco Jojo », on retrouve des références aux musiques avec lesquelles Guy2Bezbar a grandi : d’un côté, la musique congolaise, celle qui « fait partie de ma culture et qui me donne de l’énergie au quotidien » ; de l’autre, le hip-hop, auquel le rappeur du 18ème ne cesse de rendre hommage. Sa musique entraînante claque sur le bitume comme peu d’autres avant elle. [https://youtu.be/zslF_HRjoGw](https://youtu.be/zslF_HRjoGw) **Junior Bvndo** (FR/CIV) Junior Bvndo est un rappeur du 18è arrondissement de Paris, originaire de la Côté d’Ivoire. Son domaine de prédilection : la TrapFunk. Avec plus de 70 millions d’écoutes cumulées, Junior s’est fait découvrir par le public avec sa série de freestyle “T’as ça” en 2017 ainsi que des feats avec 4keus Gang, Brvmsoo, Guizmo, Leto… Il sort 2 premiers projets “Direct t’es refait” et “Menace” entre 2019 et 2020. Suivi par plus de 532k abonnés sur les réseaux, Junior Bvndo continuait sur sa lancée en dévoilant une nouvelle série de freestyles « ZOO » en 2021 suivie de 2 singles : “Candy Shop” en featuring avec Bolémvn et “Paris c’est chic” avec Fior 2 Bior, un freestyle Booska-p et récemment, la sortie de son nouveau single ‘’69/75’’ en feat. avec Zeguerre. Il sortira un nouvel EP début mai. [https://youtu.be/1tOJK0_CioI](https://youtu.be/1tOJK0_CioI) — Plus d’infos : [[https://bit.ly/3vfZIK5](https://bit.ly/3vfZIK5)](https://bit.ly/3vfZIK5)

De 5.50 à 23€

Il y a encore peu Guy2Bezbar était tiraillé entre sa musique et une carrière de footballeur. Heureusement pour nous il a choisi le rap.

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad Dijon Clos de Pouilly Côte-d’Or



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-20T20:30:00 2022-10-20T23:59:00