Guy2Bezbar, 2 décembre 2022

Guy2Bezbar

2022-12-02 – 2022-12-02

21 24 « Coco Jojo » est le nom du premier album du rappeur parisien, Guy2Bezbar.



Ce jeune homme de 24 ans est suffisamment mature pour brouiller les frontières entre réalité et fiction, et envisager ses différents morceaux comme des mondes en soit, sans limites, ni faux-semblant. Au sein de « Coco Jojo », on retrouve des références aux musiques avec lesquelles Guy2Bezbar a grandi : d’un côté, la musique congolaise, celle qui « fait partie de ma culture et qui me donne de l’énergie au quotidien » ; de l’autre, le hip-hop, auquel le rappeur du 18e ne cesse de rendre hommage. Sa musique entraînante claque sur le bitume comme peu d’autres avant elle.



Guy2Bezbar pense d’ailleurs que que la musique est une activité sérieuse, qu’il faut donner le meilleur de soi-même et il compte bien le prouver lors d’une tournée dans toute la France.



Une proposition Saag Le Moulin en accord avec Yuma.



[Grande Salle]

Guy2Bezbar vous donne rendez-vous au Moulin le 2 décembre !

