GUY2BEZBAR, 6 mai 2022, .

GUY2BEZBAR

2022-05-06 – 2022-05-06

Guy2Bezbar c’est donc ça, une modernité à toute épreuve due à un sacré mélange des genres. Chez lui, l’inspiration se ramène des US comme d’ailleurs, sans jamais oublier d’où il vient. Cela donne des clips toujours percutants, un style déployé dans un certaine classe et une affirmation, celle de faire de son parcours un exemple.

Doté d’une originalité à toute épreuve, ayant une conscience pointue du style, c’est notamment via la puissance de son image qu’il a su faire la différence sur YouTube. Un point fort qui ne l’a pas quitté, comme nous le prouvent ses dernières sorties.

Source : Big Band Café

Guy2Bezbar c’est donc ça, une modernité à toute épreuve due à un sacré mélange des genres. Chez lui, l’inspiration se ramène des US comme d’ailleurs, sans jamais oublier…

Guy2Bezbar c’est donc ça, une modernité à toute épreuve due à un sacré mélange des genres. Chez lui, l’inspiration se ramène des US comme d’ailleurs, sans jamais oublier d’où il vient. Cela donne des clips toujours percutants, un style déployé dans un certaine classe et une affirmation, celle de faire de son parcours un exemple.

Doté d’une originalité à toute épreuve, ayant une conscience pointue du style, c’est notamment via la puissance de son image qu’il a su faire la différence sur YouTube. Un point fort qui ne l’a pas quitté, comme nous le prouvent ses dernières sorties.

Source : Big Band Café

dernière mise à jour : 2022-04-30 par